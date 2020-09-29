Махачкала, , 11:55 — REGNUM Федеральный оперативный штаб представил новые данные по коронавирусу в Дагестане: 28 сентября в республике инфекцию выявили у 83 человек. Данный показатель в регионе 21-й день подряд не опускается ниже 80.

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По состоянию на 11:00 29 сентября в Дагестане зарегистрировано более 13,3 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в республике почти 11,5 тыс. человек с подтвержденным COVID-19, 69 из них были сняты с медицинского наблюдения накануне.

За прошедшие сутки в Дагестане скончались восемь пациентов с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 612 случаев летального исхода, и по этому показателю республика в настоящее время занимает четвертое место среди субъектов РФ.