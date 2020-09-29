Пермь, , 11:44 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 сентября, выявлено 76 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее суточный показатель составлял 75 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По данным пресс-службы краевой администрации, среди новых выявленных случаев заражения один ребенок и 75 взрослых: 41 мужчина и 34 женщины. В больницах на лечении находятся 72 человек, четверо — дома под меднаблюдением.

Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,01 (на 28 сентября — 1,02).

Стоит отметить, что суточный показатель выздоровлений меньше числа выявленных за сутки случаев заражения: 46 против 76.

С конца марта в Прикамье выявлено 9 747 носителей SARS-CoV-2. Скончались 455 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6 685 человек. Продолжают лечиться в стационарах 1 226 человек.

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