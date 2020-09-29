Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Разработчики будущей игры Call of Duty: Black Ops Cold War официально представят зомби-режим 30 сентября 2020 года. Публикацию они разместили 28 сентября на Twitter-странице франшизы.

В посте администрация аккаунта разместила небольшой тизерный ролик, а также вставила ссылку на YouTube-канал Call of Duty. Пока не ясно, в каком формате будет представлен режим, будет это онлайн-трансляция или простая демонстрация трейлера.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1310622822033534976

Ранее компания Activision назвала сроки проведения открытого бета-тестирования ПК-версии Call of Duty: Black Ops Cold War — 15 октября 2020 года. Ожидается, что полноценный релиз игры состоится 13 ноября 2020 года.

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