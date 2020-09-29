Томск, , 11:40 — REGNUM Число умерших пациентов с коронавирусом в Томской области выросло до 85. Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в областной администрации, за прошедшие сутки скончался один человек с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Пациент входил в группу риска по возрасту. В результате болезни у него развились серьёзные осложнения.

За прошедшие сутки в регионе выявлен 81 новый носитель коронавируса, за весь период — 7 401. Выздоровели 45 человек. Общее число вызоровевших выросло до 6127.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в Томской области коронавирус был выявлен у 7320 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Десятки новых носителей коронавируса выявлены в Томской области

Читайте развитие сюжета: Томских работодателей просят вернуть «удалёнку» из-за коронавируса