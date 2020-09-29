Москва, 29 сентября 2020, 11:40 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение развернуть дополнительные больничные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом глава региона 29 сентября заявил на заседании облправительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»
По его словам, нужно в каждом муниципалитете обеспечить пациентов всем необходимым.
«Дополнительно дал поручении о приобретении последний лекарств, которые можно использовать, в том числе амбулаторно», — сказал Воробьёв.