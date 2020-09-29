Москва, , 11:40 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение развернуть дополнительные больничные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом глава региона 29 сентября заявил на заседании облправительства.

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По его словам, нужно в каждом муниципалитете обеспечить пациентов всем необходимым.

«Дополнительно дал поручении о приобретении последний лекарств, которые можно использовать, в том числе амбулаторно», — сказал Воробьёв.