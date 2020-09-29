Волгоград, , 11:40 — REGNUM 105 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за минувшие сутки, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе 29 сентября. По данным на 28 сентября число суточных заражений составило 102.

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За сутки выписаны с выздоровлением 227 пациентов. Статистика смертности пополнилась двумя новыми летальными исходами пациентов с коронавирусом.

На 29 сентября в Волгоградской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 14 993 человека, выздоровели 13 071, умерли 144 человека.