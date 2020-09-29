Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Ввести строгий карантин пригрозила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева. Об этом она заявила 29 сентября во время онлайн-брифинга в администрации города.

По её словам, население продолжает игнорировать санитарные требования. Пралиева считает, что если подобное отношение к правилам сохранится, то это может привести к появлению второй волны коронавируса и введению карантина.

Отметим, по состоянию на 29 сентября в Казахстане выявили 107 833 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 805 пациентов, скончались 1699 человек. С 1 августа зарегистрировано 32,5 тыс. случаев пневмонии коронавирусного типа.

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