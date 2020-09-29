Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 143 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 28 сентября 2020 года власти зафиксировали рекордный за месяц прирост носителей коронавируса — 146 человек. Таким образом, относительно высокие показатели предыдущего дня сохранились.

Вирус выявили у жителей Слободо-Туринского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Екатеринбурга (87 новых случаев), Артинского городского округа, Полевского, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Невьянска, Кировграда, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Талицкого городского округа, Камышловского района, Пышминского городского округа. Теперь в регионе подтверждено 29 005 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 5 октября 2020 года.

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