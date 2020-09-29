Нижний Новгород, , 11:38 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 сентября выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 165 новых носителях SARS-CoV-2. 168 случаев заражения было выявлено по состоянию на утро 25 сентября, что стало максимальным показателем за месяц. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 224 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За прошедшие сутки выписаны 163 нижегородца, всего с момента начала наблюдения выписаны 28 137 жителей региона.

По данным общероссийского оперативного штаба, 575 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, четверо — за минувшие сутки. Накануне стало известно о трех новых летальных случаях.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе являются 3536 человек. Из общего числа около 2,3 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно, более 1,1 тыс. — получают лечение в инфекционных стационарах, 33 человека пребывают в обсерваторах.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции за предыдущие несколько дней увеличился на 0,01 пункта и составил 1,06. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда сократился на 5% и составляет 9%.