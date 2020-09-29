Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области вторые сутки нет зарегистрированных летальных исходов среди пациентов с COVID-19, передаёт ИА REGNUM 29 сентября.

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Новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано (всего умерли 486 человек). За последние сутки были выписаны с выздоровлением 187 пациентов (всего 17 тыс. 125 человек).

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Ростовской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 21 тыс. 740 человек.

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