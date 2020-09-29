Владикавказ, , 11:30 — REGNUM В Северной Осетии ежедневный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом остается в пределах 30−35 случаев. За минувшие сутки выявлено еще 34 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число носителей коронавируса достигло 5819 человек, сообщили 29 сентября в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

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Численность активных больных в настоящее время составляет 753 человека. Из них 24 госпитализированы, еще 729 граждан лечатся амбулаторно, сообщили в минздраве региона.

Общее число госпитализированных, в том числе с не подтвержденным пока диагнозом COVID-19, составляет 331 человек. Большинство из них лечатся в больнице скорой помощи во Владикавказе. В детской больнице проходят лечение 12 человек, в том числе двое детей. Еще 13 жителей региона лечатся в Правобережной районной больнице.

За все время в Северной Осетии удалось справиться с болезнью 4997 пациентам. Не смогли спасти врачи 69 больных.