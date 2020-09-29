Самара, , 11:35 — REGNUM В аптечной, торговой сети и на оптовых складах Самарской области обеспечен запас в 8 млн масок. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин на заседании оперативного штаба региона.

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По его словам, в Самарской области на текущий момент создан запас в 8 млн масок. Таким образом, на каждого жителя области приходится по 2,5 маски.

При этом, добавил он, летом текущего года на трех промышленных предприятиях области были запущены производственные линии по производству одноразовых медицинских масок, общей мощностью в 3,3 миллиона масок ежемесячно. А четыре предприятия региона начали производить антисептические средства.

Напомним, согласно данным на 28 сентября, в регионе было выявлено 11 551 фактов заражения коронавирусом, а справились с ним 8931 человек.

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