Краснодар, , 11:28 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 сентября. Сутками ранее, 28 сентября, сообщалось о 96 новых носителях коронавируса.

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«В Краснодаре выявлено 45 заболевших, из них 10 детей. В Туапсинском районе 7 человек, в Выселковском шесть, в Славянском пять, в Северском и Лабинском муниципалитетах — по четыре заразившихся. В Сочи, Новороссийске, Темрюке, Тихорецке по три человека, по два заболевших в Анапе, Горячем Ключе, Курганинском и Апшеронском районах», — уточнили в оперативном штабе.

На территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 13 888 человек, выздоровели 10 477 пациентов, 277 человек скончались.

На 29 сентября в тяжёлом состоянии в больницах региона находятся 39 пациентов: 35 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё четверо находятся на ЭКМО.