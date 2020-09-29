Красногорск, , 11:29 — REGNUM Число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье за прошедшую неделю выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 29 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами регионального правительства.

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«За прошедшую неделю было госпитализировано на 45−47% больше больных, чем за неделю до этого», — сказал Воробьев.

Кроме того, он рассказал, что поручил минздраву региона развернуть в связи с этим больничные койки.

«В каждом муниципалитете мы должны позаботиться и обеспечить всем необходимым пациентов, которым нужна помощь», — также заявил губернатор Московской области и утончил, что им также дополнительно дано поручение о приобретении лекарств, которые можно использовать и амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест на коронавирусную инфекцию известного музыканта и дирижёра Юрия Башмета показал положительный результат.