Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 190 новых случаев заражения коронавирусом. При этом дети стали чаще заболевать COVID-19. Это следует из оперативной информации, актуальной на 29 сентября, передаёт ИА REGNUM.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 городах и районах Ростовской области. По числу носителей инфекции лидируют Ростов-на-Дону (113 человек), Волгодонск (11 человек), Гуково (десять человек) и Таганрог (девять человек). Около трети новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет. За последние дни заметно вырос процент случаев заражения среди детей — 5,3%. При этом ранее этот показатель в среднем составлял чуть более 3%.

С начала пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 21 тыс. 740 человек.