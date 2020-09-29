Ижевск, , 11:26 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 сентября провели 370 613 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2096 тестов на коронавирус, что является одним из самых низких показателей в сентябре за сутки. Накануне было выполнено 3360 исследований.

Напомним, максимальное число тестов с начала пандемии за сутки было проведено по состоянию на 20 сентября — 4087 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 сентября в республике выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. накануне сообщалось о 103 новых носителях SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике подтверждено 5253 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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