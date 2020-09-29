Пенза, , 11:41 — REGNUM В Пензенской области прокуратурой организована горячая линия по вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Горячая линия будет работать с 29 сентября по 6 октября. С понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Перерыв с 13:00 до 13:45. О каких-либо нарушениях по вопросам защиты прав в условиях распространения новой коронавирусной инфекции просят сообщать по телефону 8 (8412) 32-90-80 .

ИА REGNUM напоминает, новыми жертвами коронавируса стали два жителя Пензенской области. Таким образом, по состоянию на 29 сентября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 130 пензенцев.

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