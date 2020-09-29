Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Ленинградской области продолжает расти число выявляемых новых носителей коронавируса. За прошедшие сутки в регионе выявлено 67 заразившихся, это на четыре случая больше, чем днем ранее. При этом 29 человек из числа ранее заболевших COVID-19 были выписаны. Об этом 29 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По сравнению с началом сентября ежесуточная заражаемость коронавирусом возросла более чем в два раза. Из-за этого два крупных района — Всеволожский и Приозерский — переместили в «красную» и «желтую» зоны, где действуют более строгие ограничения.

Нарастающим итогом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 8100 инфицированных. На сегодняшний день из них 5524 уже выздоровели, 98 человек умерли от COVID-19, еще 2478 продолжают лечение.

По данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За предыдущие сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск и Мурино (9), Выборг и Гатчина (5), Приозерск (3).

По два случая было выявлено в городах Киришах, Сланцах, Сертолово, а также в поселках Ильичёво Выборгского района, Дружная Горка Гатчинского района и в деревне Заручье Сланцевского района. Еще в 20 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

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