Москва, , 11:22 — REGNUM Российские туроператоры в октябре 2020 года открывают новое туристическое направление — экскурсионные туры в Месопотамию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР пояснили, этот Месопотамия — это очень интересный регион на юго-востоке Турции. Он расположен в районе двух великих рек — Тигра и Евфрата, около которых зародилась человеческая цивилизация.

Пакетные экскурсионные туры в Месопотамию начнут продавать три российских туроператора. Чаще всего в этот регион Турции едут туристы из Германии, Великобритании и Франции. Туроператоры надеются, что Россия имеет хорошие шансы войти в пятерку ведущих туристических рынков для Месопотамии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турцию в августе 2020 года на отдых приехали около 440 тыс. российских туристов.

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