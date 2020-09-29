Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Смерть еще 30 петербуржцев от COVID-19 подтвердили в Северной столице за последние сутки. Об этом сообщает 29 сентября федеральный оперативный штаб. Это самый высокий суточный показатель в сентябре.

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Заметим, накануне суточная смертность была «нулевой» — власти просто перестали в воскресные дни отчитываться о летальных исходах.

Всего за время пандемии, по официальной статистике, от коронавирусной болезни в Петербурге скончались 2924 человека. При этом Смольный признавал, что реальное количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, намного больше.

С учетом новых данных летальность COVID-19 в Петербурге на 29 сентября составляет 6,84%.

Добавим, в РФ за сутки подтвердили еще 160 летальных исходов COVID-19. Петербург в рейтинге регионов снова первый, второе место за Москвой с 23 смертями. Остальные субъекты Федерации существенно отстают от «лидеров».

В России за сутки подтвердили коронавирус еще у 8 232 человек. Общее число зараженных достигло 1 167 805.

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