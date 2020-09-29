Джакарта, , 11:21 — REGNUM Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 Дони Монардо заявил, что оставшиеся 3750 коек были использованы для изоляции пациентов с коронавирусом в специализированных больницах Джакарты, сообщает Kompas.

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«Общее количество коек в изоляторах в Джакарте составляет 3546 коек. У нас все ещё есть 3546 коек за пределами отелей», — отметил Дони Монардо.

В настоящее время правительство продолжает увеличивать количество коек для независимой изоляции пациентов с COVID-19. Эти усилия были осуществлены путем аренды двух‑ и трехзвездочных отелей в Джакарте в сотрудничестве с индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо в очередной раз провел встречу, посвященную борьбе с пандемией.

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