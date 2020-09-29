Воронеж, , 11:21 — REGNUM 165 новых случаев заражения коронавируса выявлено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 29 сентября. На 28 сентября число новых носителей составило 158 человек. Воронежская область сохраняет шестое место в топ-10 регионов по суточному числу заражений.

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203 пациента за сутки выписаны с выздоровлением, шесть пациентов включены в федеральную статистику смертности.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 17 844 пациента, выписаны 16 072 человека. По данным федеральной статистики на 29 сентября, в регионе скончался 181 пациент с коронавирусом, по данным региональной на 24 сентября — 187 пациентов.