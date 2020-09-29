Москва, 29 сентября 2020, 11:20 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8232 случая заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»
Новые случаи произошли в 83 регионах. Сутками ранее зарегистрировали 8135 случаев заражения коронавирусом — на 97 меньше.
Лидером по числу заражений является Москва — 2300 выявленных случаев. Далее следуют Петербург — 251, Подмосковье — 209, Ростовская область — 190.
Всего в России выявили 1 167 805 случаев заражения коронавирусом.