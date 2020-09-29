Красноярск, 29 сентября 2020, 11:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 112 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в краевом оперштабе.
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Всего на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 19 887 человек. Выздоровели 15 235 пациентов, в том числе 79 — за последние сутки.
За весь период в Красноярском крае скончались 550 пациентов с COVID-19 (+0 за сутки).
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 сентября в крае выявили 107 носителей коронавируса.
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