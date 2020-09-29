Сальский район, Ростовская область, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области ликвидировали все очаги бруцеллёза крупного рогатого скота в Сальском районе. Ветеринарам понадобился год, чтобы полностью оздоровить муниципальный район. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии 29 сентября.

На начало 2020 года в Сальском районе насчитывалось пять очагов бруцеллёза крупного рогатого скота. За этот период было проведено более 1 тыс. исследований животных. Последним неблагополучным населённым пунктом оставалось село Берёзовка, где карантин был установлен 1 ноября 2019 года.

«На территории села Берёзовка вновь разрешены реализация молока и молочных продуктов, оборот животных, кормов и кормовых добавок, провоз и прогон скота», — уточнили в ведомстве.

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