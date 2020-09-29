Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 251 нового зараженного коронавирусом, таких высоких показателей в городе не было с 16 июля. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб во вторник, 29 сентября.

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Новый суточный показатель — на 14 человек больше, чем днем ранее. Всего в регионе за время пандемии официально признали, что вирусом заразились 42 745 человек. Рост суточной заболеваемости в городе наблюдается с 20 августа.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии 28 936 горожан, включая 126 человек за последние сутки, что на семь случаев больше, чем днем ранее. Умерли в Петербурге около трех тысяч заразившихся коронавирусом.

Добавим, в России за сутки подтвердили коронавирус еще у 8232 человек. Их общее число достигло 1 167 805 человек.

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