Иваново, , 11:11 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписал постановление об изменениях в регламентах работы объектов общественного питания, санаторно-курортных организаций и гостиниц и торговых объектов, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

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Кафе и ресторанам разрешено самостоятельно определять вариант размещения гостей — исходя из площади помещения. Однако при условии о единовременном заполнении не более 50% посадочных мест столы должны находиться не ближе 1,5 м друг к другу, при заполнении 100% посадочных мест столы должны находиться не ближе двух метров друг к другу.

«При любом варианте за одним столом допускается размещение не более шести гостей. Изменение актуально как для открытых веранд (сезонных летних кафе), так и залов обслуживания в закрытых помещениях», — уточнили в пресс-службе.

Также документом уточняется порядок обслуживания посетителей в организациях общественного питания, работающих по принципу «шведский стол», а также с линиями раздачи: предписано обеспечить расстановку блюд на расстоянии не менее 1,5 метров.

В ресторанах и кафе теперь разрешена работа караоке. Правда, тоже с условиями: между исполнителем и другими посетителями должна быть обеспечена дистанция не менее четырёх метров, микрофон после каждого использования подлежит обязательной дезинфекции.

В регламент работы санаторно-курортных учреждений, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, гостевых домов внесены изменения в части дезинфекции воздуха и контактных поверхностей, проветривания помещений, где проживают отдыхающие; использования средств защиты сотрудниками; организации питания и отдыха проживающих.

Как сообщало ИА, в Ивановской области в последние дни отмечен рост числа носителей коронавируса. В регионе объявлено об усилении контроля за соблюдением мер эпидбезопасности.