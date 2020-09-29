Самара, , 11:19 — REGNUM Самарский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов с 27 сентября был переведен в режим обсерватора из-за коронавируса. Об этом 28 сентября сообщает ГТРК «Самара», ссылаясь на источник в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

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По информации журналистов, у трети постояльцев этого учреждения была выявлена коронавирусная инфекция: вирус был подтвержден у 72 человек. А всего в доме-интернате проживает 234 граждан.

Отмечается, что 58 инфицированных коронавирусом пациентов доставили в больницы. У них наблюдается легкая форма заболевания. У 14 человек клинических проявлений болезни не зафиксировано, поэтому они находятся в учреждении. У 63 сотрудника дома-интерната тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Самарский областной геронтологический центр будет работать в режиме обсерватора до 2 октября.