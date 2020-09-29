Ижевск, , 11:06 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 сентября выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. накануне сообщалось о 103 новых носителях SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике подтверждено 5253 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Вновь максимальное число носителей вируса выявлено в Ижевске — 50 человек, 12 — в Глазове, десять — в Воткинске, шесть — в Красногорском районе, по пятеро — в Можге, Игринском и Шарканском районах, четверо — в Кезском районе, трое — в Балезинском районе, по двое — в в Малопургинском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах, по одному — в Можгинском, Воткинском и Завьяловском районах.

За последние сутки выписаны 33 жителя Удмуртии, всего с момента начала наблюдения выздоровели 3677 человек. От последствий заражения коронавирусом скончались 93 человека, за минувшие стуки летальны случаев не было. Накануне умерли двое жителей республики.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в республике являются 1483 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава минздрава республики Георгий Щербак объяснил, почему наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Это связано с прекращением ретестирования пациентов в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора. То есть теперь положительный тест на коронавирус не нужно подтверждать тестом, проведенным в лаборатории Роспотребнадзора.

«Естественно, часть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилась за счет того, что лабораторная диагностика министерства здравоохранения, выдавая свои анализы, естественно подняла этот процент», — пояснил министр.

Напомним, по состоянию на 1 сентября было выявлено 38 новых носителей коронавируса в регионе, в течение трех недель число новых зараженных ежедневно достигло 89 человек. По состоянию на 26 сентября впервые число новых заражений превысило сотню и составило 113 случаев.

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