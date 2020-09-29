Москва, , 11:06 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции быстро развивается, поэтому в России необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19. Об этом 29 сентября заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, специалисты которого разработали первую зарегистрированную вакцину от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург.

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При этом он подчеркнул, что сделать это на сегодняшний день пока не представляется возможным из-за нехватки ресурсов. При этом, по его словам, принимаются все возможные усилия, чтобы нарастить объёмы производства вакцины и возможности по вакцинации.

«Вакцинацию нужно ускорить, только как — неизвестно. Ограничены ресурсы и материальные, и человеческие», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Он добавил, что в октябре должно поступить оборудование, которое даст возможность резко нарастить объёмы производства. Кроме того, в настоящее время завершается трансфер технологий на другие площадки.

«Всё идёт по плану. Другое дело, что пандемия идет не по плану. К сожалению, она быстрее развивается, чем можно было предсказать», — отметил директор центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что российская фармацевтическая промышленность уже к началу 2021 года начнёт ежемесячно выпускать несколько миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции.