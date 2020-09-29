Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Свердловские власти ожидали большего роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, чем наблюдается сейчас в регионе. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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Креков назвал нынешнее увеличение показателей «незначительным» и «предсказуемым».

"Скажу честно, мы ждали даже большего роста», — сказал чиновник.

Вице-губернатор отметил, что заболеваемость растет не так сильно, как в среднем по России. Стали чаще болеть школьники и «молодые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, около половины активных носителей коронавируса в Свердловской области по состоянию на 28 сентября 2020 года — несовершеннолетние, ранее заявил губернатор Евгений Куйвашев.

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