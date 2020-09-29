Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Ленинградской области пока не собираются переносить осенние школьные каникулы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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"Как и планировалось, школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября», — пояснил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Напомним, в Москве все школы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации одновременно уйдут на удлиненные каникулы с 5 по 18 октября, решил мэр столицы Сергей Собянин.

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