Красногорск, , 11:03 — REGNUM В Московской области в общественном транспорте «везде должны быть маски», заявил 29 сентября губернатор региона Андрей Воробьёв на заседании правительства области.

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Он отметил, что средства индивидуальной защиты должны быть в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

«Везде должны быть маски», — сказал Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по режиму работы школ Подмосковья примут в ближайшие дни. По мнению губернатора, пока ситуация не критическая.