Москва, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничения на закупку противолейкозного препарата «Винкристин».

"Препарат для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний «Винкристин» будут допускать к госзакупкам без ограничений», — говорится в документе.

В правительстве подчеркнули, что «Винкристин» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Медикаменты из этого списка, изготавливаемые за границей, не участвуют в аукционах, если есть аналоги как минимум от двух производителей из ЕАЭС.

В случае с «Винкристином» такое ограничение мешало эффективному лечению, уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств.

Читайте подробнее: Препараты против коронавируса в РФ включат в список жизненно необходимых