Москва, , 11:03 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию известного музыканта и дирижёра Юрия Башмета показал положительный результат. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

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"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время музыкант находится на лечении, его самочувствие — хорошее, и он «с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки было выявлено 8135 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.