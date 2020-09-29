Петрозаводск, , 11:03 — REGNUM В Республике Карелия более 1200 школьников, а также более 130 студентов и 40 дошкольников перешли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены ученики двух школ в Питкярантском районе: в Хийденсельге — 76 человек и Ляскеля — 270 человек.

«В Лоухской школе дети с 5 по 11 класс — 338 человек также занимаются дистанционно, очно — в отдельно стоящем здании — учатся ребята начального звена. Также на карантин отправлена одна группа — 20 человек детского сада №20 в Кондопоге», — уточнил глава Карелии.

К очному режиму обучения вернулись после карантина студенты двух петрозаводских колледжей: 22 человека из педагогического колледжа и 29 человек — из базового медицинского.

Таким образом, на сегодняшний день в Карелии на карантине по COVID-19 находятся: две группы из 40 воспитанников детских садов, 56 классов, а это 1208 учащихся школ и семь групп — 139 студентов.

«На карантине по ОРВИ: 34 дошкольника — две группы и 919 школьников — 49 классов», — резюмировал Парфенчиков.

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