Москва, , 10:57 — REGNUM Процесс вакцинации населения России от коронавируса необходимо ускорить, однако как это сделать — неизвестно. Об этом агентству ТАСС заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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"Вакцинацию нужно ускорить, только как — неизвестно. Ограничены ресурсы и материальные, и человеческие», — сказал Гинцбург.

По его словам, в октябре в Россию поступит оборудование, позволяющее ускорить процесс производства вакцины.

Гинцбург с сожалением отметил, что пандемия развивается «быстрее, чем можно было предсказать». Он подчеркнул, что специалисты пытаются нарастить производство вакцины, а уже после этого можно будет наращивать вакцинацию населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве от COVID-19 за сутки с 28 на 29 сентября вылечились 1227 человек.