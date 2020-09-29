Варшава, , 10:53 — REGNUM 16-летний подросток из Марокко прибыл на территорию Польши, спрятавшись под прицепом фуры. Молодой человек туда залез еще на территории Сербии. Таким образом, он в таких условиях проехал около тысячи километров в течение двух дней. Об этом передает Onet.pl.

Полиция польского городка Радомско задержала мальчика вечером 27 сентября. Сообщается, что он привлек внимание общественности в одном из магазинов возле стоянки фур. Он не знал польского языка, плохо говорил по-английски, не имел при себе никаких документов. С его слов, он приехал из североафриканского государства Марокко.

«Он заявил, что приехал в Польшу, спрятавшись под полуприцепом грузовика, в котором он скрывался в Сербии. По его словам, поездка продолжалась два дня. Поскольку мальчик замерз и жаловался на боли в руках и ногах, на место была вызвана скорая помощь. Подросток был доставлен в больницу в Радомско, где врач осмотрел его состояние здоровья и пришел к выводу, что госпитализация ему не требуется», — сообщили в управления полиции Радомско.

В связи с тем, что подросток незаконно пересек границу, сотрудники полиции предприняли шаги для установления личности и гражданства иностранца. Они также устанавливают, как он пересек границу и куда намеревался направиться. Нелегальный путешественник будет направлен из полиции на пограничный пост в Лодзи, где решится судьба марокканца.