Красногорск, , 10:53 — REGNUM В Московской области будут приняты решения по режиму работы школ, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

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Говоря о работе в сфере образования, губернатор отметил, что власти Подмосковья будут анализировать ситуацию в ближайшие дни и принимать соответствующие решения.

«Пока какой-то критической заболеваемости мы не видим, но эпизоды есть», — сказал глава региона на заседании облправительства 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, школьников Москвы по указу мэра Сергея Собянина отправят с 5 октября на двухнедельные каникулы.