Москва, , 10:55 — REGNUM Возвращение в места своей постоянной дислокации начали подразделения трех российских дивизий ВДВ, которые участвовали в военных учениях «Славянское братство — 2020», проходивших в Белоруссии. Об этом 29 сентября сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня в пункт постоянной дислокации в Иваново после выполнения учебно-боевых задач на учении прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка», — приводит сообщение оборонного ведомства РФ «Интерфакс».

Также указывается, что затем в места своей дислокации возвратятся подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ, которые также были задействованы в ходе указанных военных учений

Отметим, военные учения «Славянское братство — 2020 состоялись в Белоруссии в период с 14 по 25 сентября, в них участвовали свыше 900 военнослужащих подразделений ВДВ из России.