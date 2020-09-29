Самара, , 10:58 — REGNUM Еще 10 бригад скорой помощи появятся в Самарской области к 1 октября текущего года. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании областного оперативного штаба.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в настоящий момент идет работа по увеличению коечного фонда из-за увеличения заболеваемости внебольничной пневмонией. Помимо этого, к 1 октября в регионе будут созданы дополнительно 10 бригад скорой помощи.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, правительство региона выделяет 300 млн рублей на фонд оплаты труда медработников в рамках корректировки областного бюджета. Эти средства будут направлены на обеспечение деятельности десяти новых областных бригад скорой медицинской помощи. Чиновники министерства здравоохранения региона уже подобрали медиков для работы в бригадах. Поступление средств будет обеспечено.

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