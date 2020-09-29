Ульяновск, , 10:51 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в ходе заседания штаба по развитию региона предложил создать антикоронавирусные патрули. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Группы, в которые войдут народные дружинники и волонтеры-медики, будут работать в местах массового скопления граждан, а также на крупных предприятиях. Патрули будут рассказывать жителям области об опасности нахождения в общественных местах без защитной маски, напоминать о необходимости соблюдения безопасной дистанции. Также группы будут проводить разъяснительные беседы с представителями организаций и бизнеса, где будут выявлены нарушения масочно-перчаточного режима. В случае, если руководство организаций не прислушается к «патрульным», они обязаны сообщить уполномоченным органам о необходимости привлечения таких организаций к административной ответственности.

Кроме того, Морозов обозначил персональную ответственность руководителей муниципалитетов за соблюдение режима повышенной готовности на их территории. С 26 сентября в регионе увеличено количество выборочных проверок магазинов и других общественных объектов как в крупных городах области, так и в муниципалитетах на предмет соблюдения необходимых противоэпидемических мер.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 28 сентября в Ульяновской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 15 246 случаев заражения SARS-CoV-2. В настоящее время активными носителями вируса в области являются 2096 человек.