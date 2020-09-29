Кызыл, , 10:51 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Туве выявили ряд нарушений при организации бесплатного школьного питания в школах Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, с 15 по 17 сентября они проверили 14 учебных заведений.

«По результатам мониторинга руководителям трех образовательных организаций выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований СанПина. В муниципальной школе №8 Кызыла проводится административное расследование», — отметили в управлении.

Отмечается, что в школах зачастую на приём пищи ученикам дают по 10−15 минут при норме 20 минут.

Продолжительность приема пищи фактически составляет 10−15 минут, при норме не менее 20 минут. В столовых четырёх школ недостаточно обеденных столов и стульев, а также столовой посуды. Кроме того, в ряде случаев выявлено недостаточное число обслуживающего персонала. Так, в лицее №16 пять человек обслуживали 959 детей.

Напомним, в середине сентября из-за невыполнения в срок поручения президента РФ о бесплатном питании школьников была уволена министр образования и науки республики Татьяны Санчаа. Как сообщало ИА REGNUM, её место заняла парламентарий Солангы Тамчай.

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