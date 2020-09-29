Махачкала, , 10:54 — REGNUM Родственник одного из шести заключенных, сбежавших из колонии строгого режима в пригороде Махачкалы, задержан по подозрению в пособничестве в совершении побега. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, сбежать из колонии осужденным помог родственник одного из них. На него заведено уголовное дело о пособничестве в совершении побега из места лишения свободы. В настоящее время ведется работа по установлению других соучастников преступления.

По данным «Интерфакса», подозреваемый в пособничестве — 28-летний житель Махачкалы. Установлено, что он закупал заключенным строительные материалы и иные вещи для сооружения тоннеля под стеной, через который им удалось выйти на свободу.

Напомним, ночью 22 сентября шестеро заключенных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сбежали через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха. Среди беглецов четверо дагестанцев и двое уроженцев Таджикистана. Двое преступников отбывали наказание за убийства, остальные — по статьям о незаконном обороте наркотиков.

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