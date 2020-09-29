Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM До конца 2020 года Свердловская область получит менее 4 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Планируется, что до окончания года регион получит 3 730 доз вакцины. Для сравнения, по состоянию на 28 сентября 2020 года в Свердловскую область поступило более 1,17 млн доз вакцин от гриппа.

«В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами», — написал Куйвашев.

Прививку от COVID-19 следует ставить в два этапа, между которыми должен проходить трёхнедельный перерыв.

Как сообщало ИА REGNUM, тестовая партия вакцины от COVID-19 уже поступила на Средний Урал.