Орск, Оренбургская область, , 10:43 — REGNUM В Орске Оренбургской области на скамье подсудимых окажется посредница в передаче денег в качестве взятки от студентов преподавателю вуза. Уголовное дело передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Общая сумма взяток составила около 1 млн рублей. Жительнице Оренбурга вменяют 17 эпизодов посредничества во взяточничестве.

По версии следствия, женщина, будучи знакомой заведующей кафедрой безопасности жизнедеятельности естественно-научного факультета Орского гуманитарно-технологического института (филиал Оренбургского госуниверситета) в 2015—2017 годах выступала посредником при передаче студентами взяток преподавателю. Вознаграждение предполагало выставление оценок ведомости без прохождения аттестации по учебным дисциплинам. В общей сложности посредник передала 920 тыс. рублей от имени 15 студентов.

Стоит отметить, ранее преподаватель признана виновной во взяточничестве и служебном подлоге. Ей назначено четыре года лишения свободы и 2,1 млн рублей штрафа. В отношении студентов-взяткодателей проводится проверка на предмет наличия в их действиях признаков коррупционных преступлений.