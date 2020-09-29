Чебоксары, , 10:44 — REGNUM В столице Чувашии реализуется совместный проект Гильдии межэтнической журналистики, федерального агентства по делам национальностей и общественной палаты России по созданию школы межэтнической журналистики. Первое занятие в школе провели 25 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

В текущем году участниками школы стали студенты отделения журналистики Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. На протяжении 2,5 месяцев обучающиеся встретятся с руководителями национально-культурных объединений, с экспертами в области межэтнических отношений, отправятся в этноэкспедиции, проведут видеоконференции с другими регионами. Лучшие журналисты поучаствуют в медиафоруме этнических и региональных СМИ в Москве и отправятся в этноэкспедицию по Ярославской области.

Занятия со студентами будут проводиться дважды в неделю до конца ноября на базе отделения журналистики ЧГУ имени И. Н. Ульянова.

ИА REGNUM напоминает, флешмоб в Сети, в рамках которого люди присылали фото с призывами на разных языках оставаться дома, устроили в апреле представители Гильдии межэтнической журналистики. Фотографии участников размещали в отдельном разделе на сайте гильдии «Национальный акцент».

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