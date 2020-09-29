Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Компания Hasbro анонсировала новую линейку игрушек Transformers: War for Cybertron. В ней появятся популярные герои из серии Beast Wars, сообщило издание Kotaku 28 сентября.

Новая линейка будет выходить с подзаголовком Kingdom, а её героями станут персонажи старой серии Beast Wars. Помимо уже известных героев, в ней появятся новые роботы — например, трансформеры, умеющие превращаться в скелеты динозавров.

Напомним, Beast Wars — это серия игрушек и одноимённый анимационный сериал. По его сюжету, трансформеры попадают на доисторическую Землю и получают способность превращаться в различных зверей и динозавров.

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