Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту случайного убийства военнослужащего. Об этом сообщает Военный следственный отдел СКР.

Фигурантом является младший сержант Артём И. По данным следствия, он воспользовался тем, что начальника караула нет на месте, достал из ящика пистолет Макарова и, думая, что оружие не заряжено, снял с предохранителя, отвёл затвор назад и отпустил. А затем он направил ствол в сослуживца и выстрелил, попав тому в грудь.

Раненый скончался в реанимации 354-го госпиталя. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Еланском гарнизоне в середине сентября.