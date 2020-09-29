Кривой Рог, Украина, , 10:34 — REGNUM Сотрудники Криворожского депо начали «итальянскую забастовку» в поддержку бастующих шахтёров Криворожского железорудного комбината (КЖРК). Об этом заявил председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского депо Вячеслав Федоренко, сообщило 29 сентября информационное агентство «Укринформ».

Он рассказал, что представляет собой данный вид забастовки:

«Это предполагает безупречное выполнение своих должностных обязанностей на работе. Однако есть нормативные документы, которым должны соответствовать машины и механизмы, на которых мы работаем, а они не соответствуют, потому что локомотивы эксплуатируются с 60-х годов, а с 2012 года прекратили выполнять капитальные ремонты», — отметил Федоренко.

Железнодорожники выдвинули ряд требований, касающихся льгот и пенсий, однако переговоры с представителями «Укрзализныци» не состоялись.

«И. о. директора регионального филиала Приднепровской железной дороги Александр Заруба пришёл на переговоры неподготовленным, не владея вопросами ни по кризисным явлениям на предприятии, ни по механизмам их решения», — об этом рассказал председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, с 3 сентября 2020 года в Кривом Роге началась подземная акция протеста работников четырёх шахт. 25 сентября горняки шахт «Терновская» и «Гвардейская» поднялись на поверхность. Под землёй остаются 62 работника шахт «Октябрьская» и «Батькивщина».

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