Кривой Рог, Украина, 29 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Сотрудники Криворожского депо начали «итальянскую забастовку» в поддержку бастующих шахтёров Криворожского железорудного комбината (КЖРК). Об этом заявил председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского депо Вячеслав Федоренко, сообщило 29 сентября информационное агентство «Укринформ».
Он рассказал, что представляет собой данный вид забастовки:
Железнодорожники выдвинули ряд требований, касающихся льгот и пенсий, однако переговоры с представителями «Укрзализныци» не состоялись.
Напомним, с 3 сентября 2020 года в Кривом Роге началась подземная акция протеста работников четырёх шахт. 25 сентября горняки шахт «Терновская» и «Гвардейская» поднялись на поверхность. Под землёй остаются 62 работника шахт «Октябрьская» и «Батькивщина».
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